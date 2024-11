Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Wachtendonk - Zaunelement beschädigt: Unbekannter Verkehrsteilnehmender begeht Verkehrsunfallflucht

Wachtendonk-Wankum (ots)

Am Freitag (8. November 2024) kam es zwischen 09:00 Uhr und 12:00 Uhr an der Gansmaldtstraße in Wachtendonk-Wankum zu einer Verkehrsunfallflucht. Dabei wurde durch einen bislang unbekannten Verkehrsteilnehmenden ein Zaunelement eines Gartenzauns beschädigt. Aufgrund der Beschädigungen geht die Polizei nach aktuellem Ermittlungsstand davon aus, dass der Schaden durch einen Lkw entstanden sein muss. Die oder der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne der Pflicht nachzukommen, Angaben zur Person und Verkehrsbeteiligung zu machen.

Im Rahmen der Ermittlungen sucht die Polizei nach Zeugen und nimmt Hinweise bei der Polizei Geldern unter 02831 1250 entgegen. (pp)

