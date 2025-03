Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Wildeshausen vom 09.03.2025

Delmenhorst (ots)

Harpstedt - Klein Henstedt

Motorrradunfall

Am Samstag gegen 14.30 Uhr kam es auf der Henstedter Straße zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Motorradfahrer aus Bremen wollte hier zwei langsam fahrende bzw. haltende Pkw überholen und übersah dabei den Abbiegevorgang des ersten Fahrzeuges. Es kam zu einer Kollision zwischen dem Motorrad und beiden Pkw. Der Motorradfahrer stürzte und musste mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Die Insassen der beiden Pkw aus Delmenhorst bzw. Ganderkesee wurden nicht verletzt. An allen Fahrzeugen entstanden Sachschäden, der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme musste die Fahrbahn voll gesperrt werden.

