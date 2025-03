Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch/Cuxhaven: Falschfahrt im Wesertunnel +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Nach einer Falschfahrt durch den Wesertunnel sucht die Polizei nach Zeugen und möglichen gefährdeten Personen.

Bisher ist bekannt, dass am Donnerstag, 06. März 2025, zwischen 10:10 und 10:12 Uhr, eine ältere Frau mit einem silbernen Kleinwagen im Bereich Dedesdorf in falscher Richtung in die Südröhre des Wesertunnels eingefahren sein muss. Diese Fahrbahn, die richtig befahren in Richtung Autobahn27/Stotel führt, nutzte sie, um in Richtung B212/Stadland zu fahren. Durch ihre Falschfahrt wurden mindestens zwei, in richtiger Richtung fahrende Autofahrer gefährdet. Sie mussten stark bremsen und ausweichen, um einen Zusammenstoß mit der Falschfahrerin zu verhindern.

Die Polizei bittet nun um weitere Hinweise zum silbernen Kleinwagen bzw. der Insassin. Zeugen werden gebeten, sich unter 04731/2694-0 an die Polizei Nordenham zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell