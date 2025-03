Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Großkontrolle auf der Autobahn 1 im Bereich Großenkneten

Delmenhorst (ots)

Unter der Leitung der Autobahnpolizei Ahlhorn fand am Donnerstag, 06. März 2025, eine Großkontrolle auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Großenkneten statt. Die Teilnehmenden trafen sich auf dem Parkplatz Engelmannsbäke, der sich auf der Richtungsfahrbahn Hamburg zwischen dem Dreieck Ahlhorn und der Anschlussstelle Wildeshausen-West befindet und für die Durchführung der Kontrolle von der Straßen- und Autobahnmeisterei Wildeshausen (Autobahn GmbH) gesperrt wurde. Nach der Einsatzbesprechung begannen die eigentlichen Kontrollen, die vorrangig auf dem Gelände des Parkplatzes stattfanden. Zur Unterstützung der Kontrollteams hielten sich hier Dokumentenprüfer, Diensthundführer und Zollbeamte mit einem mobilen Röntgengerät bereit. Zu ihrer mitgeführten Ausrüstung zählte zudem ein Endoskop, mit dem schwer erreichbare/einsehbare Hohlräume ausgeleuchtet werden konnten. Außerdem waren ein Arzt, Vertreter der Staatsanwaltschaft Oldenburg, des Finanzamtes Vechta und des Ausländeramtes des Landkreises Cloppenburg anwesend. Um in Verdachtsfällen grenzüberschreitender Kriminalität beratend sein zu können, waren auch Angehörige der niederländischen Polizei vor Ort. Die Kontrollmaßnahmen erstreckten sich im Laufe der Nacht auch auf weitere Abschnitte der Autobahn 1, die nahe Autobahn 29 und andere Straßen im Umfeld des Parkplatzes.

Ab 17:30 Uhr überprüften die 15 Kontrollteams, bestehend aus Einsatzkräften aus der Polizeidirektion Oldenburg und den Hauptzollämtern Oldenburg und Bremen insgesamt 177 Fahrzeuge und 244 Personen.

Im Ergebnis stellten sie 25 einfache Verstöße gegen verkehrsrechtliche Vorschriften fest, die mit der Zahlung eines Verwarngeldes geahndet werden konnten. In zehn weiteren, etwas schwereren Fällen war die Einleitung eines Bußgeldverfahrens erforderlich. So bestand beispielsweise bei drei Fahrzeugführern der Verdacht einer Beeinflussung durch Drogen. Die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung der Weiterfahrt waren jeweils nötig. Aber auch Fahrer, die nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis oder mit nicht ordnungsgemäß zugelassenen Fahrzeugen unterwegs waren, gerieten ins Visier der Kontrollteams. Darüber hinaus wurden als entwendet geltende Ausweisdokumente und Kreditkarten sichergestellt, deren Fund weitere Ermittlungen erforderlich machen. Die Einsatzkräfte der Hauptzollämter haben in mehreren Fällen Anhaltspunkte für arbeitsrechtliche Verstöße gewinnen können. Auch hier sind weitere Ermittlungen erforderlich.

Gegen 20:30 Uhr wollte ein Team den Fahrer eines Kleintransporters auf dem Parkplatz Engelmannsbäke kontrollieren. Bei der Anfahrt zum Parkplatz missachtete er die Signale zum Folgen aber und setzte seine Fahrt in Richtung Hamburg fort. Nach einer kurzen Verfolgungsfahrt, in die mehrere Fahrzeuge der Großkontrolle eingebunden waren, gelang es, den Transporter auf das Gelände der Tank- und Rastanlage Wildeshausen zu leiten. Beim Herantreten an das Fahrzeug nahmen die Beamten sofort den intensiven Geruch von Marihuana wahr. Im Laderaum standen dann auch mehrere, prall mit Marihuana gefüllte Säcke und Tüten. Eine Waage zeigte später ein Gewicht von über 40 Kilogramm an. Im Handschuhfach befand sich zudem Bargeld in fünfstelliger Höhe. Der 34-jährige Fahrer aus Warendorf wurde wegen des Verdachts des gewerbsmäßigen Handels mit Cannabis in nicht geringer Menge festgenommen. Die Staatsanwaltschaft Oldenburg stellt einen Antrag auf Erlass eines Haftbefehls.

Die Kontrolle war am Freitag, 07. März 2025, 01:00 Uhr, beendet. Für eine gute und erfolgreiche Zusammenarbeit ist der persönliche Austausch zwischen allen an der Kontrolle beteiligten Dienststellen und Behörden unabdingbar. Ähnlich organisierte Kontrollen wird es deshalb auch zukünftig geben.

