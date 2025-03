Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 in Hatten +++ Führerschein des Verursachers beschlagnahmt

Delmenhorst (ots)

Nach einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 28 im Bereich Hatten ist am Mittwoch, 12. März 2025, der Führerschein des Verursachers beschlagnahmt worden.

Der 25-jährige Mann aus dem Kreis Rotenburg war gegen 10:00 Uhr mit einem Opel auf der Autobahn 28 in Richtung Oldenburg unterwegs. Nach Angaben von Zeugen näherte er sich der Baustelle in Höhe der Anschlussstelle Hatten mit hoher Geschwindigkeit, passierte dabei unter Nutzung des rechten Fahrstreifens langsamere Fahrzeuge und zwängte sich vor der Fahrbahnverengung in eine enge Lücke. Ein auf dem linken Fahrstreifen folgender, 27-jähriger Autofahrer aus Delmenhorst reagierte darauf mit dem Betätigen der Hupe, woraufhin der 25-Jährige grundlos stark abbremste. Der 27-Jährige fuhr in der Folge auf den Opel des 25-Jährigen auf. Es entstanden Schäden in Höhe von ungefähr 7.000 Euro, verletzt wurde niemand.

Gegen den Rotenburger wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg erfolgte die Beschlagnahme seines Führerscheins.

