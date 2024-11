PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: +++Verkehrsunfall mit sechs Beteiligten+++Tankbetrug++

Wiesbaden (ots)

1.Verkehrsunfall mit sechs Beteiligten,

Bad Camberg, Bundesautobahn 3, Freitag, 15.11.2024, 21:24 Uhr

(Hoe)Am Freitagabend kam es auf der Bundesautobahn 3 bei Bad Camberg in Fahrtrichtung Köln zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen und sechs Beteiligten. Gegen 21:24 Uhr wechselte der Fahrzeugführer eines schwarzen Fords von der mittleren auf die linke Fahrspur. Dabei übersah er einen weißen Mercedes und kollidierte seitlich mit diesem. Anschließend drehten sich die Fahrzeuge und kollidierten mit einem Sattelzug auf der rechten Fahrspur, wo alle drei Fahrzeuge zum Stehen kamen. Kurz darauf fuhr ein schwarzer BMW in die Unfallstelle. Durch herumfliegende Trümmerteile wurde das Heck eines schwarzen VW Passats beschädigt, welcher daraufhin nach links von der Fahrbahn ab kam und die Mittelschutzplanke touchierte. Die Fahrzeugführer des schwarzen BMW und des schwarzen Fords wurden vorsorglich in umliegende Krankenhäuser verbracht. Das Trümmerfeld erstreckte sich über eine Distanz von 250 Metern. Es entstand ein Sachschaden von ca. 85.000EUR. Die Fahrbahn war zeitweise in Richtung Köln gesperrt. Die Bergungsarbeiten dauerten bis 01:45 Uhr.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter (0611) 345-4140 in Verbindung zu setzen.

2.Tankbetrug,

Wiesbaden-Medenbach, Bundesautobahn 3, Freitag, 15.11.2024, 20:50 Uhr

(Hoe)Auf der Tank-und Rastanlage Medenbach-Ost kam es am Freitagabend zu einem Tankbetrug. Um 20:50 Uhr betraten zwei unbekannte Täter das Gelände der dortige Tankstelle und befüllten in einem Beutel getarnten Benzinkanister mit ca. 25 Litern Kraftstoff Super E10. Anschließend entfernten sich die Täter in Richtung der Parkplätze. Zur Beschreibung der Täter kann nur gesagt werden, dass sie mit Kapuzenpullovern bekleidet waren.

Hinweise nimmt die Polizeiautobahnstation Wiesbaden unter (0611) 345-4140 entgegen.

