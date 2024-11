PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Zwei Batterieblöcke von Baustelle auf der A66 entwendet

Wiesbaden (ots)

In der Nacht von Mittwoch, den 06.11.2024 auf Donnerstag, den 07.11.2024 wurden auf einer Baustelle auf der BAB 66 in Fahrtrichtung Frankfurt zwischen den Anschlussstellen Frauenstein und Schiersteiner Kreuz zwei hochwertige Akkumulatoren aus einem Anhänger mit Lichttechnik entwendet, der die dortige Baustelle absichern sollte. Laut der vor Ort tätigen Autobahnmeisterei wurden die Akkumulatoren in der Zeit von 02:00 Uhr und 06:30 Uhr entwendet. Wer Hinweise geben kann oder Beobachtungen gemacht hat, kann sich telefonisch mit dem KvD der PAST Wiesbaden in Verbindung setzen.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell