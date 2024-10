PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Schwerlastkontrolle im Güterverkehr auf der BAB A3 bei Limburg

Wiesbaden (ots)

(vf) Im Rahmen der Sicherheitskooperation mit dem Polizeipräsidium Koblenz wurde heute durch die Lkw-Kontrollgruppe des Zentralen Verkehrsdienstes der Polizeiautobahnstation Wiesbaden gemeinsam mit der Schwerlastkontrollgruppe der Verkehrsdirektion Koblenz aus Rheinland Pfalz und einem Techniker eine Kontrollstelle auf der Tank- und Rastanlage Limburg-Ost in Richtung Köln eingerichtet. Im Zeitraum von 09:00 bis 14:30 Uhr wurden dabei zehn Lastkraftwagen und Sprinter im Güterverkehr vollumfänglich kontrolliert und überprüft. Von den zehn kontrollierten Fahrzeugen wurden neun beanstandet. Fünf der beanstandeten Fahrzeuge musste dabei sogar die Weiterfahrt untersagt werden. Grund für die Untersagung der Weiterfahrt war in drei Fällen erhebliche technische Mängel an den Fahrzeugen, bei einem war die Ladung mangelhaft gesichert und bei einem Fahrzeug wurden Strafverfahren gegen den Fahrzeugführer (Verstoß Aufenthaltsgesetz) und den Halter (Verstoß SchwarzArbeitsGesetz) eingeleitet. Weiterhin wurden 5 Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Drei wegen Verstößen gegen die Lenk- und Ruhezeiten, eines wegen mangelnder Ladungssicherung und eines wegen Überholen im Lkw-Streckenüberholverbot. Die erfolgreiche Kontrolle ergab eine Beanstandungsquote von 90 Prozent, was auf die geschulten Augen der Fachkräfte bei der Auswahl der zu kontrollierenden Lastkraftwagen zurückzuführen sein dürfte.

