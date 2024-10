PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pkw Fahrer fährt auf der BAB 3 bei Niedernhausen mit 2,17 Promille auf vorausfahrendes Fahrzeug auf und hatte keinen Führerschein

Wiesbaden (ots)

Am Mittwoch, den 09.10.2024 um 04:03 Uhr befuhren ein Pkw mit Frankfurter Zulassung und ein Kastenwagen mit polnischer Zulassung die BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt im Bereich Niedernhausen. Beide Fahrzeuge befanden sich auf dem mittleren Fahrstreifen der zu diesem Zeitpunkt wenig befahrenen Autobahn. Aus zuerst ungeklärter Ursache fuhr der Pkw dem Kastenwagen von hinten auf. Dabei wurden der 35 jährige Pkw Fahrer und sein Beifahrer leicht verletzt und kamen in umliegende Krankenhäuser. Der Fahrer des Kastenwagen blieb unverletzt.Am Pkw entstand Totalschaden. Bei Eintreffen der Funkstreifen stellte sich beim Pkw Fahrer heraus, dass dieser Alkohol konsumiert hat. Der Pkw Fahrer pustete 2,17 Promille. Weiterhin war der Pkw Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Im Krankenhaus wurde bei dem Pkw Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Beide Fahrzeuge wurden polizeilich abgeschleppt. Im Rahmen der Unfallaufnahme und Bergung der Unfallfahrzeuge mussten der rechte und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden. Aufgrund des einsetzenden Berufsverkehrs bildete sich ein Rückstau von etwa 4 Kilometern.

