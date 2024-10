PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfallflucht

Wiesbaden (ots)

Bereich Wiesbaden-Erbenheim, Bundesautobahn 66, Dienstag, 08.10.2024, 10:35 Uhr

(Hoe)Am Dienstagvormittag ereignete sich auf der A66 bei Wiesbaden-Erbenheim eine Verkehrsunfallflucht. Gegen 10:35 Uhr befuhr ein silberner Mercedes SLK die Boelckestraße von der Wiesbadener Innenstadt kommend in Richtung Mainz-Kastel. An der Anschlussstelle Wiesbaden-Erbenheim benutzte er die Auffahrt zur A66 in Fahrtrichtung Frankfurt. Im Kurvenbereich verlor der Fahrzeugführer die Kontrolle über sein Fahrzeug und kollidierte mit der Schutzplanke. Die beiden Insassen, zwei junge Männer, begutachteten ihr Fahrzeug und entfernten sich unerlaubt von der Unfallstelle. An der Leitplanke entstand ein Sachschaden von ca. 800EUR.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten sich bei der Autobahnpolizei Wiesbaden unter (0611) 345-4140 zu melden.

Original-Content von: PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell