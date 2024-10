PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall zwischen den Anschlussstellen Idstein und Bad Camberg beeinträchtigt den Gegenverkehr.

Wiesbaden (ots)

(be)Ein 23-jähriger Fahrer befährt am Samstag, den 05.10.2024 gegen 21:40 Uhr, die BAB 3 aus Richtung Frankfurt kommend in Richtung Köln. Zwischen den Anschlussstellen Idstein und Bad Camberg kommt der Unfallverursacher aus zunächst unbekannten Gründen nach links von der Fahrbahn ab und kollidiert mit der Mittelschutzplanke. Aufgrund des Aufpralls wird vom PKW das komplette linke Vorderrad abgerissen, welches über die Mittelschutzplanke auf die Gegenfahrbahn fliegt. Dort wird das Rad von vier weiteren Verkehrsteilnehmern (alle PKW) überfahren, an denen allesamt Sachschaden entsteht. Ein weiterer Verkehrsteilnehmer, der mit seinem PKW in gleicher Richtung wie der Unfallverursacher unterwegs ist, wird ebenfalls durch Trümmerteile des verunfallten Wagens beschädigt. Der Fahrer des Unfallwagens wird leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus eingeliefert. Aufgrund eines psychischen Ausnahmezustands wird er in eine Fachklinik eingewiesen. Am unfallverursachenden Fahrzeug entstand Totalschaden, der Gesamtschaden wird auf ca. 30.000 EUR geschätzt.

