PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit Sachschaden und Trunkenheit (1,54 Promille) auf der BAB 3 bei Hochheim

Wiesbaden (ots)

Am Donnerstag, den 17.10.2024 um 08:09 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 in Fahrtrichtung Frankfurt, am Wiesbadener Kreuz ein Verkehrsunfall mit Sachschaden zwischen zwei Lastkraftwagen. Der Unfall verursachende Lastkraftwagen befuhr die BAB 66 aus Wiesbaden kommend und wollte auf die BAB 3 in Richtung Frankfurt auffahren. Dabei über sah dieser einen anderen Lastkraftwagen, welcher sich bereits auf der Hauptfahrbahn der BAB 3 in Richtung Frankfurt befand. Zwischen den beiden Lastkraftwagen kam es zu einer seitlichen Berührung. Es entstand lediglich geringfügiger Sachschaden in Höhe von ca. 4500,- EUR. Jedoch stellte sich bei Eintreffen der Funkstreife der Autobahnpolizei Wiesbaden heraus, dass der Unfall verursachende Lastkraftwagenfahrer stark nach Alkohol roch. Aus diesem Grund wurde bei dem 54-jährigen Lastkraftwagenfahrer ein Atemalkoholvortest durchgeführt. Dieser wies einen Wert in Höhe von 1,54 Promille auf. In Folge dessen wurde der 54 Jährige auf die Dienststelle verbracht. Dort wurde eine Anzeige gefertigt, eine Blutentnahme durchgeführt und der Führerschein vorläufig entzogen. Im Anschluss der polizeilichen Maßnahmen durfte der 54 Jährige die Dienststelle wieder verlassen. Der 49 jährige Unfallgegner wurde bereits vor Ort nach erfolgter Vernehmung entlassen. Es bildete sich lediglich geringfügiger Rückstau.

