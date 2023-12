Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbrüche in Einfamilienhäuser - Täter erbeuten Schmuck und Bargeld

Wolfsburg (ots)

Helmstedt Schweriner Straße 2023 0166 2592 28.12.2023, 13.30 Uhr - 19.00 Uhr

Helmstedt, Fiuggiring 2023 0166 2741

28.12.2023, 15.00 Uhr - 21.30 Uhr

Schmuck und Bargeld in noch festzustellendem Wert erbeuteten Unbekannte bei zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Der erste Einbruch ereignete sich zwischen 13.30 Uhr und 19.00 Uhr in der Schweriner Straße. Die Täter gelangten auf das Grundstück des Wohnhauses, begaben sich auf die rückwärtige Gebäudeseite und öffneten gewaltsam die Terrassentür. Anschließend betraten sie verschiedene Räume und durchsuchten das darin befindliche Mobiliar nach sich lohnender Beute. Hierbei erbeuteten sie Bargeld in noch festzustellender Höhe.

Abschließend flüchteten sie unerkannt.

Die zweite Tat geschah zwischen 15.00 Uhr und 21.30 Uhr in der Straße Fiuggiring. Hier gelangten die Täter durch ein zuvor gewaltsam geöffnetes Kellerfenster ins Innere des Wohnhauses. Auf ihrer anschließenden Suche nach Wertgegenständen fiel ihnen diverser Schmuck in die Hände. Danach flüchteten sie durch die Terrassentür in unbekannte Richtung. Die Schadenshöhe ist Gegenstand derzeitiger Ernmittlungsarbeit.

Die Polizei hofft in beiden Fällen, dass Nachbarn, Anwohner oder Passanten verdächtige Personen bemerkt haben und bittet um Hinweise an das Polizeikommissariat in Helmstedt oder die Rufnummer 05361/4646-0.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell