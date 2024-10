PASt (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Verkehrsunfall mit Sachschaden nach medizinischem Notfall auf der BAB 3 bei Limburg

Wiesbaden (ots)

Am Donnerstag, den 17.10.2024 um 14:00 Uhr ereignete sich auf der BAB 3 Richtung Frankfurt, zwischen Limburg und Bad Camberg ein Verkehrsunfall aufgrund eines medizinischen Notfalls. Der 36-jährige Lastkraftwagenfahrer befuhr den rechten von drei vorhandenen Fahrstreifen. Aufgrund eines medizinischen Notfalls verlor dieser die Kontrolle über seinen Sattelzug und geriet in den rechtsseitigen Grünstreifen. Um seinen Sattelzug abzufangen, lenkte er entgegen. Dadurch geriet die Sattelzugmaschine ins Schleudern und verkeilte sich mit dem Sattelanhänger. Das Gespann blieb quer zur Fahrbahn stehen, wodurch die Richtungsfahrbahn Frankfurt vollgesperrt war. Es bildete sich ein geringfügiger Rückstau. Bei Eintreffen der Funkstreife der Autobahnpolizei Wiesbaden wurde der 36 Jährige bereits durch einen angeforderten RTW erst versorgt. Nach der Erstversorgung konnte der 36 Jährige seinen Sattelzug eigenständig in seine ursprüngliche Ausgangsposition rangieren und diesen auf den Standstreifen fahren. Aus diesem Grund kam es zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Es entstand lediglich ein Sachschaden in Höhe von ca. 7000,- EUR. Im Rahmen der Erstversorgung stellte sich heraus, dass der 36 Jährige an Diabetes leidet und in eine sogenannte Unterzuckerung geriet. Er blieb glücklicherweise unverletzt. Andere Verkehrsteilnehmer wurden durch diesen Verkehrsunfall nicht geschädigt.

