Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Neue Termine für E-Bike- und Pedelec-Training der Polizei Gelsenkirchen

Gelsenkirchen (ots)

Die Verkehrssicherheitsberater der Direktion Verkehr der Polizei Gelsenkirchen bieten auch im Jahr 2025 wieder für Seniorinnen und Senioren aus Gelsenkirchen ab 60 Jahren ein E-Bike-/Pedelec-Training an. Die Trainingseinheiten finden an den unten aufgeführten Tagen in der Zeit von 10 Uhr bis 13 Uhr auf dem Gelände der Jugendverkehrsschule-Buer in der Lohmühlenstraße stattfinden. Inhaltlich werden sowohl theoretische als auch praktische Inhalte vermittelt. Das Angebot ist kostenlos.

Die aktuell freien Termine für 2025 lauten: 22. Mai/5. Juni/16. Juli/17. Juli/22. Juli/24. Juli

Wichtig: Bei unserem angebotenen Pedelec-Training besteht eine Helmpflicht. Sowohl Helm, als auch E-Bike/Pedelec müssen selbst mitgebracht werden. Wetterangepasste Kleidung wird empfohlen.

Pro Kurs ist die Teilnehmeranzahl auf zehn Personen begrenzt. Berücksichtig werden die Anmeldungen nach Eingang. Ein Anspruch auf einen Platz besteht nicht.

Eine Anmeldung vorab ist erforderlich unter: Verkehrsunfallpraevention.Gelsenkirchen@polizei.nrw.de

