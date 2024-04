Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Schenefeld (Kreis Pinneberg) - Diebstahl von Fahrzeugteilen - Polizei sucht Zeugen

Bad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (04.04.2024) ist es in der Industriestraße zu einem Diebstahl von Fahrzeugteilen gekommen.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wurden in der Zeit zwischen Mittwoch, 03.04.2024, 21:30 Uhr und Donnerstag, 04.04.2024, 01:45 Uhr die Scheinwerfer und Rückleuchten eines Smart for two entwendet. Das Fahrzeug stand während der Tatzeit auf dem öffentlich zugänglichen Parkplatz des Stadtzentrums Schenefeld.

Der entstandene Schaden dürfte nach erster Einschätzung im unteren vierstelligem Bereich liegen

Das Polizeirevier in Rellingen hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Tat geben können.

Zeugen werden gebeten, ihre Hinweise der Polizei in Rellingen unter der Telefonnummer 04101 - 498 - 0 zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell