Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Mann greift Rettungskräfte mit Schere an

Gelsenkirchen (ots)

Am Montagmittag, 24. März 2025, gegen 13 Uhr, waren mehrere Streifenwagenbesatzungen der Gelsenkirchener Polizei bei einem Einsatz in Bulmke-Hüllen eingesetzt.

Nach aktuellem Stand der Ermittlungen fuhr zuvor eine Rettungswagenbesatzung der Gelsenkirchener Feuerwehr zu einem als hilflos gemeldeten Mann an einer Bushaltestelle auf der Wanner Straße. Als die Rettungskräfte eintrafen und ausstiegen, bedrohte ein 41 Jahre alter Gelsenkirchener diese mit einer Schere und schrie aggressiv. Die Besatzung zog sich daraufhin zurück in den Rettungswagen und verständigte die Einsatzkräfte der Polizei, nachdem der Mann wiederholt mit der Schere in der Hand auf den Rettungswagen zugelaufen war.

Die hinzugerufenen Polizeibeamten trafen noch an der Einsatzörtlichkeit den 41-Jährigen an und fixierten ihn. Bei einer anschließenden Durchsuchung wurde eine Schere in der Hosentasche des Mannes aufgefunden. Ein freiwilliger Alkoholtest verlief positiv. Der Gelsenkirchener wurde daraufhin in Gewahrsam genommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt, wo ihm ein Arzt Blutproben entnahm. Die Schere wurde sichergestellt. Im Rahmen des Einsatzes wurde niemand verletzt. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell