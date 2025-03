Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Kriminalpolizei ermittelt nach Einbruch in ein Einfamilienhaus

Ratzeburg (ots)

17.März 2025| Kreis Stormarn |15.-16.03.2025 Barsbüttel

Im Zeitraum von Samstag (15.03.2025) auf Sonntag (16.03.2025) ist es in der Straße Zum Ehrenhain in Barsbüttel zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Ob der oder die Täter Beute gemacht haben, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt.

Nach bisherigen Erkenntnissen drangen unbekannte Täter zwischen 15.00 Uhr und 01.00 Uhr über ein gewaltsam geöffnetes Fenster in die Räumlichkeiten des Hauses ein. Anschließend durchsuchten sie das Einfamilienhaus nach Wertgegenständen. Ob sie auch was erlangten, ist zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch nicht bekannt und wird noch Gegenstand der laufenden Ermittlungen sein.

Die Ermittlungen führt die Reinbeker Kriminalpolizei. Dort erhofft man sich Zeugenhinweise zu möglichen auffälligen Fahrzeugen oder Personen in Tatortnähe. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Telefonnummer 040/727707-0 oder per Email an Reinbek.KPSt@polizei.landsh.de an die ermittelnden Beamten.

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell