Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Zeugen gesucht nach Einbruch in Großensee

Ratzeburg (ots)

17.03.2025 | Kreis Stormarn | 12.03.2025 - Großensee

Am vergangenen Mittwoch (12.03.2025) kam es gegen 02:00 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Straße Brookwisch.

Nach aktuellem Ermittlungsstand versuchte sich ein bislang unbekannter Tatverdächtiger, durch gewaltsames Öffnen der Terrassentür, Zugang zu dem Haus zu verschaffen. Nach mehreren erfolglosen Versuchen flüchtete der mit einem Overall bekleidete Mann.

Die Kriminalpolizei Ahrensburg hat die Ermittlungen übernommen und sucht nach Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet. Sachdienliche Hinweise nehmen die Beamten unter der Telefonnummer 04102 8090 oder der E-Mail ahrensburg.kpst@polizei.landsh.de entgegen.

