POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Körperverletzung nach Kinderstreich

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Weil er sich durch einen Kinderstreich in seiner Ruhe gestört fühlte, schlug am Montagabend ein 57-jähriger Mann in Wiesloch ein 15-jähriges Mädchen.

Das Mädchen war mit ihren Eltern und Freunden ihrer Eltern und deren 10-jährigem Sohn in einem Restaurant in der Zähringerstraße essen. Gegen 20.45 Uhr verließen die 15-Jährige und der Junge das Lokal und wollten auf der Straße auf ihre Eltern warten, die noch bezahlen mussten. Aus Langeweile klingelte der 10-Jährige daraufhin an einem nahegelegenen Mehrfamilienhaus an mehreren Wohnungen. Als zunächst nichts passierte, warteten die beiden weiter auf ihre Eltern. Dabei trat offenbar ein 57-jähriger Anwohner von hinten an die Jugendliche heran und schlug ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. Durch die Wucht des Schlags stieß die 15-Jährige gegen das Heck eines geparkten Fahrzeugs. Hierbei verspürte sie starke Schmerzen. Sie konnte einen großen Mann hinter sich wahrnehmen und rannte sofort ins Lokal, um ihre Eltern zu holen. Der Täter zog sich zwischenzeitlich wieder ins Haus zurück.

Durch Zeugen, die den Vorfall beobachtet hatten, konnte schließlich der 57-Jährige als Täter identifiziert werden. Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Wiesloch wegen Körperverletzung dauern an.

