POL-MA: Mannheim: Kellerräume in der Innenstadt aufgebrochen - Zeugen gesucht

Mannheim (ots) - Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr kollidierte ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer beim Abbiegen mit einem am Straßenrand geparkten Audi eines 45-Jährigen. Der Audi wurde in der Fröhlichstraße im Kreuzungsbereich auf Höhe der Mittelstraße abgestellt. Der Mercedes-Fahrer streifte beim Rechtseinbiegen in die Mittelstraße mit seinem rechten Heck den ...

mehr