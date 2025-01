Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer verursacht 19.000 Euro Schaden beim Abbiegevorgang

Mannheim (ots)

Am Samstagabend gegen 20:45 Uhr kollidierte ein 41-jähriger Mercedes-Fahrer beim Abbiegen mit einem am Straßenrand geparkten Audi eines 45-Jährigen.

Der Audi wurde in der Fröhlichstraße im Kreuzungsbereich auf Höhe der Mittelstraße abgestellt. Der Mercedes-Fahrer streifte beim Rechtseinbiegen in die Mittelstraße mit seinem rechten Heck den Kotflügel des geparkten Audis. Es entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden von circa 19.000 Euro.

Die Ermittlungen wurden durch das Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt aufgenommen. Verletzt wurde bei dem Vorfall glücklicherweise niemand.

