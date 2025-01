Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: 45-jähriger Tatverdächtiger nach versuchtem Tötungsdelikt auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim in Untersuchungshaft

Mannheim (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim hat das Amtsgericht Mannheim Haftbefehl gegen einen 45-jährigen ukrainischen Mann wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erlassen.

Der Tatverdächtige soll am Mittwoch, 01. Januar 2025, gegen 17:50 Uhr mit einem ihm bekannten 50-jährigen urkrainischen Mann vor einem Anwesen in der Landwehrstraße zunächst in einen verbalen Streit geraten sein. Der Streit sei im weiteren Verlauf eskaliert, woraufhin der Tatverdächtige ein mitgeführtes Messer gezogen und mehrmals auf den 50-Jährigen im Bereich des Oberkörpers eingestochen haben soll. Dem Geschädigten gelang es dennoch, den 45-Jährigen zu überwältigen und auf dem Boden festzuhalten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten den Tatverdächtigen vor Ort festnehmen. Der Geschädigte wurde durch den Angriff schwer verletzt. Lebensgefahr bestand nicht.

Der Tatverdächtige wurde am Donnerstag, 02. Januar 2025, dem zuständigen Haft- und Ermittlungsrichter des Amtsgerichts Mannheim vorgeführt, welcher auf Antrag der Staatsanwaltschaft Mannheim Haftbefehl wegen versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung erließ und in Vollzug setzte. Anschließend wurde der Mann in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Mannheim und der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg dauern weiter an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell