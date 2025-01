Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Kellerbrand - PM2

Mannheim (ots)

Nach dem Kellerbrand in der Rastenburger Straße sind die Löscharbeiten der Feuerwehr mittlerweile beendet. Das Feuer konnte schnell lokalisiert und gelöscht werden. Verletzt wurde durch das Brandgeschehen niemand, für die Zeit der Löscharbeiten mussten einige Bewohner ihre Wohnungen aufgrund der Rauchentwicklung verlassen, konnten anschließend aber wieder in diese zurückkehren. Der Sachschaden kann aktuell noch nicht beziffert werden. Warum das Feuer in dem Mehrfamilienhaus in einem Kellerabteil ausbrach, ist aktuell nicht bekannt und Gegenstand der Ermittlungen des Brandsachbearbeiters des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell