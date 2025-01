Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: St. Leon-Rot/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallflucht nach Kollision

St. Leon-Rot (ots)

Am Freitagnachmittag zwischen 14:45 Uhr und 15:15 Uhr kollidierte ein 20-jähriger Citroen-Fahrer mit der linken Fahrzeugseite mit einen am Straßenrand geparkten Suzuki eines 56-Jährigen. Anschließend entfernte sich der Fahrzeugführer unerlaubt von der Unfallstelle in der Rheinstraße.

Noch am selben Tag kam der 20-Jährige zum zuständigen Polizeirevier Wiesloch und gab an, den Unfall verursacht zu haben.

Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden 12.000 Euro am Suzuki. Das Polizeirevier Wiesloch nahm die Ermittlungen auf.

