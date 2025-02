LPI-GTH: Alkoholisiert

Hörsel (Landkreis Gotha) (ots) - Eine 64-jährige Fahrerin eines BMW fuhr gestern Mittag auf einen in der Friedensstraße geparkten Iveco auf. An den Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden. Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Offenbar hatte sie den Sicherheitsgurt nicht angelegt. Die Polizei weist darauf hin: Gemäß Paragraph 21a der Straßenverkehrsordnung müssen Sicherheitsgurte während der gesamten Fahrt angelegt ...

