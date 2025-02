Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Öffentlichkeitsfahndung nach Computerbetrug

Landkreis Gotha (ots)

Eine bislang unbekannte Person entwendete die Girokarte aus der Wohnung eines Seniorenpaares (w/88, m/90) aus Bad Tabarz. Anschließend tätigte der oder die Unbekannte widerrechtlich mehrere Bargeldabhebungen an einem Geldausgabeautomaten in Gotha. Dem Ehepaar entstand ein Schaden in Höhe eines unteren fünfstelligen Eurobetrages. Die Polizei such Zeugen, welche Angaben zu der abgebildeten Person oder dessen Aufenthaltsort tätigen können. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Veröffentlichung der personenbezogenen Daten liegen vor. (jd)

