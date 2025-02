POL-MA: Sinsheim/Rhein-Neckar-Kreis: Streit artet auf

Nußloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Zu einem Brandgeschehen in einem Wohnhaus kam es am frühen Dienstagmorgen in Nußloch. Aus bislang unbekannter Ursache kam es gegen 1 Uhr in einer Abstellkammer in einem Anwesen in der Sinsheimer Straße zu einem Brandausbruch. Die Feuerwehr konnte die Flammen rasch löschen, sodass ein Übergreifen des Feuers auf weitere Räume ...

