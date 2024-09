Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 240927 - 0952 Frankfurt - Fechenheim: Bedrohung mit Waffe

Frankfurt (ots)

(yi) Polizeibeamte nahmen am gestrigen Donnerstagabend (26. September 2024) einen 41-Jährigen fest, welcher zuvor einen 26-Jährigen mit einer Waffe bedrohte.

Gegen 21:20 Uhr teilte ein Zeuge der Polizei mit, dass er gesehen habe, wie ein Unbekannter eine andere Person in der Meersburger Straße mit einem Gewehr bedroht habe. Weiter meldete der Zeuge, dass der Unbekannte kurze Zeit zuvor mit einer Schreckschusswaffe in die Luft geschossen habe. Durch den Schuss seien Unbeteiligte, welche dem 26-jährigen Geschädigten zugehörig sind, neugierig geworden und zu dem 41-jährigen Tatverdächtigen gelaufen. Dieser sei sodann in seine Garage, habe ein Gewehr geholt und auf den 26-Jährigen gezielt.

Das Überfallkommando des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main nahm den Tatverdächtigen anschließend stark alkoholisiert in dessen Wohnung fest. Die Beamten fanden die Schreckschusspistole sowie das beschriebene Gewehr auf und stellten diese sicher. Zudem fanden sie weitere Waffen bei dem 41-Jährigen. Eine Streife verbrachte den Tatverdächtigen mit dem Ziel der richterlichen Vorführung in die Haftzellen des Polizeipräsidiums Frankfurt am Main.

Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell