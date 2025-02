Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Aktion gegen Diebstahl aus Fahrradkorb

Heidelberg (ots)

Aufgrund einer Zunahme an Diebstählen aus Fahrradkörben in Heidelberg startete am Dienstag das Polizeipräsidium Mannheim die präventive Aktion "Gib Acht mit dem Gepäck". Radfahrerinnen und Radfahrer sollen dabei für das Thema sensibilisiert werden. Nach aktuellen Erkenntnissen nutzen die Täter typische Verkehrssituationen, wie das Warten an Kreuzungen oder an roten Ampeln, um unbemerkt Taschen, Handtaschen oder Rucksäcke aus dem Fahrradkorb zu stehlen. Mitunter nutzen die Diebe bei ihren Taten selbst ein Fahrrad und ergreifen während der Fahrt die fremden Sachen. Bei der Aktion geht es aber natürlich auch um Tipps, wie man sich gegen solche Diebstähle schützen kann. Unter der Leitung der Sicherheitspartnerschaft Heidelberg sprachen am Mittwoch zwischen 9 und 11 Uhr Polizeibeamte der drei Heidelberger Stadtrevier insgesamt 120 Radfahrende an. Nach einem informatorischen Gespräch verteilten sie Flyer, in welchem nützliche Tipps rund um das Thema und Notfallnummern enthalten sind. Bei der Auftaktaktion am heutigen Vormittag waren die Beamten an der Kreuzung Sofienstraße/Plöck sowie an der Ernst-Walz-Brücke im Einsatz. Die Maßnahmen, die bei den Bürgerinnen und Bürgern auf eine durchweg positive Resonanz stießen, sollen regelmäßig fortgesetzt werden.

Die Polizei rät generell zum Schutz vor solchen Diebstählen:

- Legen Sie Geldbörsen und andere Wertgegenstände möglichst nicht in den Fahrradkorb, sondern tragen Sie diese körpernah. - Achten Sie auf Ihre Umgebung. Diebe nutzen insbesondere Wartezeiten an Ampeln und Kreuzungen oder eine gezielte Ablenkung durch Mittäter für ihre Taten. - Eine Sicherung von Taschen und Rucksäcken, beispielsweise mit einem Schloss am Fahrradkorb, kann vor Diebstahl schützen. - Sogenannte GPS-Tracker können beim Wiederauffinden ihrer Gegenstände helfen. - Verständigen Sie nach einem Diebstahl möglichst umgehend die Polizei.

