POL-MA: Bammental/Rhein-Neckar-Kreis: Vorfahrt missachtet und Unfall verursacht

Heidelberg (ots) - Im Zeitraum zwischen Freitag 16:45 Uhr und Montag 14:15 Uhr zerkratzte eine unbekannte Täterschaft mit einem spitzen Gegenstand den Citroen einer 57-Jährigen. Das Auto war in diesem Zeitraum an verschiedenen Orten abgestellt: - Supermarktparkplatz, Hockenheimer Straße in Ketsch - Neugärtenring in Hockenheim - öffentlicher Parkplatz, Am Feldrain ...

