Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Pkw mit spitzem Gegenstand zerkratzt - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Im Zeitraum zwischen Freitag 16:45 Uhr und Montag 14:15 Uhr zerkratzte eine unbekannte Täterschaft mit einem spitzen Gegenstand den Citroen einer 57-Jährigen.

Das Auto war in diesem Zeitraum an verschiedenen Orten abgestellt:

- Supermarktparkplatz, Hockenheimer Straße in Ketsch - Neugärtenring in Hockenheim - öffentlicher Parkplatz, Am Feldrain in Reilingen

Die länglichen Kratzer, welche sich über die gesamte Beifahrerseite ziehen, sind der 57-Jährigen jedoch erst am Montag aufgefallen. Am Auto entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Zeugen die in den genannten Zeiträumen verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum genauen Tatzeitpunkt, Tatbegehung und Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Hockenheim unter der Telefonnummer 06205/ 2860-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell