POL-MA: Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis: Mann belästigt Frauen - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Schwetzingen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei 13-jährige Mädchen beobachteten am Samstag gegen 19:30 Uhr in einem Einkaufsmarkt in der Carl-Theodor-Straße einen Mann, der eine Frau belästigte. Der offensichtlich betrunkene Mann fasste im Kassenbereich einer 23-Jährigen an den Po. Diese reagierte darauf mit einer Ohrfeige. Der Unbekannte näherte sich anschließend auch den beiden Mädchen und fuhr mit seiner Hand über den Rücken einer der 13-Jährigen. Das Mädchen wich zurück, um weitere Übergriffe zu verhindern. Nach dem Vorfall verließen die Kinder zügig den Einkaufsmarkt, jedoch verfolgte sie der Mann. Draußen wandten sie sich an einen Passanten, der den Mann zur Rede stellte. Nach der Ansprache entfernte sich der Täter. Einige Zeit später mussten die Mädchen aber feststellen, dass der Mann in den gleichen Bus wie sie gestiegen war. An der Haltestelle "Schwetzinger Straße" in Plankstadt verließ auch er den Bus und folgte den 13-Jährigen. Die Mädchen wandten sich in ihrer Not erneut an Passanten. Zwei Männer, ein 32-Jähriger und ein 25-Jähriger, stoppten den Verfolger und hielten ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Streifen der Polizeireviers Schwetzingen nahmen den 29-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 2,2 Promille. Das Kriminalkommissariat Mannheim übernahm die weiteren Ermittlungen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, oder weitere Geschädigte, werden gebeten, sich beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Telefonnummer 0621/174-4444 zu melden.

