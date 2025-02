Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Geld und Kopfhörer abgenommen + Exhibitionist ermittelt- Bezug zum Fall aus Cölbe + Scheibe mit Stein eingeschlagen + Wahlplakat beschmiert + Hakenkreuze eingeritzt

Marburg-Biedenkopf (ots)

Marburg: Geld und Kopfhörer abgenommen

Drei unbekannte Personen hielten am Samstagmorgen, 8. Februar, einen 25-Jährigen aus Weimar (Lahn) in der Reitgasse fest, der gerade zu Fuß in Richtung Universitätsstraße unterwegs war. Gegen 9 Uhr nahmen sie ihm 35 Euro und Kopfhörer ab, bevor sie flüchteten. Eine Personenbeschreibung liegt bislang nicht vor. Der 25-Jährige blieb unverletzt. Die Kriminalpolizei sucht Zeugen, denen die Personen bei der Tatausführung aufgefallen sind. Hinweise bitte an die Telefonnummer 064214060.

Marburg: Exhibitionist ermittelt- Bezug zum Fall aus Cölbe

Ein Marburger Polizeibeamter bemerkte am Donnerstag, 6. Februar, einen Mann in der Gisselberger Straße, auf den eine Personenbeschreibung zu einem Fall von Exhibitionismus passte (siehe dazu auch Pressemeldung "Cölbe: Exhibitionist auf Feldweg" vom 31.1.25 unter https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43648/5961423 ). Bei der Kontrolle bestätigte sich der Verdacht- der 28-Jährige hatte sogar den gleichen Rucksack und das Fahrrad dabei. Zudem fanden die Beamten bei ihm einige Gramm Amphetamin, beschlagnahmten es und fertigten eine entsprechende Anzeige. Sie nahmen den Mann mit zur Dienststelle, dort folgte unter anderem eine erkennungsdienstliche Behandlung. Danach durfte er gehen, die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Neustadt: Scheibe mit Stein eingeschlagen

Mit einem Stein schlugen Unbekannte am Montag, 10. Februar, zwischen 6 Uhr und 13.30 Uhr, die Scheibe einer schwarzen Mercedes A-Klasse ein und verursachten damit einen etwa 150 Euro hohen Schaden. Anschließend durchsuchten sie das in der Hindenburgstraße stehende Fahrzeug, fanden offenbar aber nichts Brauchbares und flüchteten ohne Diebesgut. Die Kriminalpolizei in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg- Cappel: Wahlplakat beschmiert

Ein unbekannter Mann beschmierte am Montag, 10. Februar, in der Marburger Straße ein Wahlplakat der Partei "Die Linke". Eine Zeugin bemerkte den Mann gegen 23 Uhr und beschreibt ihn mit Brille, dunkler Mütze und dunkler Leggins- ähnlich eines Outfits zum Joggen. Nähere Beschreibungen liegen bislang nicht vor. Der entstandene Schaden beträgt etwa 15 Euro. Der polizeiliche Staatsschutz bittet um weitere Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Marburg: Hakenkreuze eingeritzt

Tiefe Kratzer in den Glasscheiben von Vitrinen sowie in 17 Bildern hinterließen Unbekannte in der Reitgasse in der Elwert-Passage (Durchgang Oberstadtaufzug). In drei der Glasscheiben ritzten die Unbekannten Hakenkreuze. Die Sachbeschädigung ereignete sich zwischen Freitag, 7. Februar, 16 Uhr, und Montag, 9 Uhr. Der entstandene Schaden liegt bei etwa 1.500 Euro. Der Staatsschutz in Marburg sucht Zeugen und bittet um Hinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

