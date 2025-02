Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Marburg-Biedenkopf

POL-MR: Lahntal- Caldern: Sattelzug von Straße abgekommen- mehrstündige Vollsperrung der B62

Der 54-jährige Fahrer eines Sattelzugs befuhr am Dienstagmorgen, 11. Februar, die B62 in Richtung Marburg. Aus bislang unbekannter Ursache geriet der Sattelzug gegen 4.55 Uhr in Höhe Kernbach nach rechts von der Fahrbahn ab. Bis zum endgültigen Stillstand mehrere hundert Meter weiter schleuderte das Fahrzeug Erdreich auf und kollidierte mit Bäumen und Sträuchern. Der aus dem Ausland kommende Fahrer kam zur medizinischen Versorgung ins Krankenhaus. An der Zugmaschine entstanden erhebliche Schäden, unter anderem riss der Tank auf und Dieselkraftstoff lief aus. Der Verkehr konnte zunächst noch an der Unfallstelle vorbeigeführt werden. Ab etwa 8.40 Uhr wurde die B62 zwischen Caldern und dem Abzweig Kernbach beidseitig für die Bergungsarbeiten gesperrt, die vermutlich bis zum Mittag dauern dürften. Erste Schätzungen zur Gesamtschadenshöhe belaufen sich auf etwa 40.000 Euro.

