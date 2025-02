Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Gewinnversprechen entpuppte sich als Schwindel

Heidelberg (ots)

Bereits am Mittwoch, dem 12.02.2025, nahm eine 22-Jährige aus Heidelberg-Rohrbach an einem vermeintlichen Gewinnspiel in einem Messenger-Dienst teil. Zuvor erhielt sie einen Einladungslink zu einer Gruppe auf ihr Handy, bei der es um die Erfüllung kleinerer Aufgaben ging. So sollte man beispielsweise bestimmte Videos liken. Im Laufe des Spiels bekam sie auch ein Konto zugewiesen, auf dem Geldgewinne verbucht wurden. Die 22-Jährige wurde aufgefordert, kleine Geldbeträge zu überweisen, um so größere Summen zu gewinnen. Dies ging auch eine Weile gut, bis sie die Nachricht erhielt, dass aufgrund von technischen Problemen ihr Gewinnkonto eingefroren wurde. Am Sontag ergab sich dann angeblich die Möglichkeit durch die Überweisung einer vierstelligen Summe, das Geld wiederzubekommen. Das tat die 22-Jährige auch. Als dann keine Gutschrift erfolgte, musste die Frau erkennen, dass sie einer Betrugsmasche aufgesessen war. Das Polizeirevier Heidelberg-Süd übernahm die weiteren Ermittlungen.

