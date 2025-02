Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Trickdieb erbeutet mehrere hundert Euro

Wiesloch (ots)

Am Freitag gegen 10:20 Uhr erbeutete ein noch unbekannter Trickdieb mehrere hundert Euro Bargeld und flüchtete unerkannt. Ein 74-jähriger Autofahrer parkte kurz zuvor dessen Fahrzeug in der Schwetzinger Straße. Noch während der Mann im Auto saß, trat der Dieb an das Fahrzeug heran und fragte in gebrochenem Deutsch, ob der 74-Jährige eine 2-Euro-Münze wechseln könnte. Der hilfsbereite Mann öffnete daraufhin seinen Geldbeutel, wonach der dreiste Unbekannte vortäuschte, im Kleingeldfach bei der Suche zu unterstützen. Erst einige Zeit später bemerkte der 74-Jährige das Fehlen seiner Geldscheine sowie eines Wertgutscheins. Der Täter wird wie folgt beschrieben: südosteuropäischer Phänotyp, ca. 45 Jahre, schwarze kurze Haare, gepflegtes Erscheinungsbild

Insgesamt entstand ein Diebstahlschaden von fast 500 Euro.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht nun Zeugen, welche Hinweise zu dem Unbekannten geben können. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06222/5709-0 zu melden.

