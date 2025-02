POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: Geldbörse von Seniorin gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots) - In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in ein Wohnmobil im Stadtteil Bahnstadt ein. Die Unbekannten schlugen zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 11 Uhr an dem Wohnmobil, das in der Straße "Am Bahnbetriebswerk" abgestellt war, die Scheibe der Beifahrertür ein und drangen ins Fahrzeuginnere ein. Hier durchwühlten sie den Innenraum ...

