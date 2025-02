Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: In Wohnmobil eingebrochen - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag brachen Unbekannte in ein Wohnmobil im Stadtteil Bahnstadt ein.

Die Unbekannten schlugen zwischen Samstag, 18 Uhr und Sonntag, 11 Uhr an dem Wohnmobil, das in der Straße "Am Bahnbetriebswerk" abgestellt war, die Scheibe der Beifahrertür ein und drangen ins Fahrzeuginnere ein. Hier durchwühlten sie den Innenraum und entwendeten mehrere Bekleidungsstücke im Wert von rund 1.200 Euro.

Im gleichen Zeitraum wurden in der Straße "Grüne Meile" und in der Kosselstraße weitere Fahrzeuge aufgebrochen und durchwühlt. Inwiefern hier etwas entwendet wurde, muss noch ermittelt werden. Ob ein Zusammenhang der einzelnen Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte.

Zeugen, die verdächtigen Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell