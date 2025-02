Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6: 20.000 Euro Sachschaden nach Verkehrsunfall auf Autobahn

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis/ BAB 6 (ots)

Am Samstagabend gegen 20:15 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Einfädelungs-/ bzw. Ausfädelungsstreifen der BAB 6 an den Anschlussstellen Schwetzingen/Hockenheim in Fahrtrichtung Mannheim.

Ein 60-jähriger Audi-Fahrer verringerte seine Geschwindigkeit, um einem Fahrzeug auf dem Verzögerungsstreifen den Spurwechsel zu ermöglichen. Ein 36-jähriger VW-Fahrer, der sich hinter dem Audi befand, hielt dabei nicht genügend Sicherheitsabstand ein, so dass dieser nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte und dem Audi auffuhr. Der VW war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Der Verkehrsunfall wurde durch die Autobahnpolizei Walldorf aufgenommen.

