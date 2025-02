Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis: Flucht vor Polizei endet in Sackgasse

Leimen/ Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Gegen 3 Uhr am Sonntag fiel einer Streife des Polizeireviers Wiesloch ein BMW auf, das mit Warnblinklicht am Fahrbahnrand der Rohrbacher Straße stand. Als sich der Streifenwagen dem Auto näherte, raste dieses plötzlich los. Mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit fuhr das Auto in Richtung Heidelberg davon. Bei seiner Flucht missachtete der 19-jährige BMW-Fahrer eine rote Ampel und streifte in der Kapellengasse eine Hauswand. Der Schaden an der Wand wird auf 1.500 Euro geschätzt. Da es sich bei der Straße um eine Sackgasse handelt, endete dort die Flucht. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen. Warum er durch Leimen gerast war, ist bis dato unbekannt. Hinweise auf eine Beeinträchtigung der Fahrtüchtigkeit lagen nicht vor. Nun muss sich der 19-Jährige unter anderem wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs, eines verbotenen Fahrzeugrennens sowie wegen Unfallflucht verantworten. Sein Führerschein wurde einbehalten.

