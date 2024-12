Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Bietigheim-Bissingen: Vorfahrt missachtet - eine Person verletzt

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmorgen kam es gegen 06:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall an der Kreuzung der Schwarzwaldstraße, der Kaystraße und der Einmündung zum Schotterwerk. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der 27-jährige Lenker eines Kia aus Richtung der Eissporthallen kommend von der Schwarzwaldstraße nach links in die Kaystraße ein. Hierbei übersah er offenbar den von links kommenden und bevorrechtigten VW-Passat eines 38-Jährigen. Es kam zur Kollision im Kreuzungsbereich. Der Fahrer des Kia wurde durch den Unfall leicht an einer Hand und dem Bein verletzt wurde, weshalb er durch einen verständigten Rettungswagen zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Fahrer des VW wurde nicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird in einer ersten Schätzung mit 18.000 Euro beziffert. Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, welches mit einer Streifenbesatzung vor Ort war, hat die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

