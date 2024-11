Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen/Enz - Riet

K1694: Frontalkollision fordert zwei Verletzte

Ludwigsburg (ots)

Am Samstagmittag gegen 13:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der K1694 zwischen Ebedingen-Nußdorf und Vaihingen / Enz - Riet. Ein 18-jähriger VW-Fahrer befuhr die Kreisstraße in Richtung Nußdorf und geriet hierbei aus bislang ungeklärter Ursache in der dortigen Rechtskurve nach links auf die Gegenfahrbahn. In der Folge stieß er frontal mit dem Ford Fiesta der 36-jährigen zusammen. Sowohl der VW-Fahrer als auch die Ford-Fahrerin wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kamen zur weiteren Behandlung in Krankenhäuser. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Unfallaufnahme, die Bergung und die Reinigung der Fahrbahn musste die Strecke in beide Richtungen für circa zweieinhalb Stunden voll gesperrt werden. Es entstand ein Gesamtsachschaden von circa 20.000 Euro.

