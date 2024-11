Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: L1140

AS LB-Süd: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Personen

Ludwigsburg (ots)

Am Freitagmittag (29.11.) gegen 13:20 Uhr kam es an der AS Ludwigsburg Süd, an der Kreuzung L1140 / Westrandstraße (Beim Bierkeller), zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 32-jährige Fahrer eines BMW M3 befuhr die L1140 in Fahrtrichtung Ludwigsburg. Auf Höhe der Kreuzung wollte dieser nach links in die Westrandstraße abbiegen, missachtete hierbei jedoch das Rotlicht der Lichtzeichenanlage. In der Folge kam es zum Zusammenstoß mit dem in entgegengesetzter Fahrtrichtung fahrenden Audi TT eines 26-Jährigen. Durch den Zusammenstoß wurde der BMW so abgewiesen, dass er anschließend gegen ein Verkehrszeichen prallte, welches ebenfalls beschädigt wurde. Beide Fahrer wurden für weitere Untersuchungen ins Krankenhaus verbracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 90.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell