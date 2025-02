Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchte Sprengung eines Geldausgabeautomaten - 2. Nachtrag

Hagenbach (ots)

Nachtrag zu den Pressemeldungen vom 06.02.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5965032 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5965359

Nachdem am frühen Donnerstagmorgen (06.02.2025), gegen 05:26 Uhr, unbekannte Täter versucht hatten, einen mobilen Geldautomaten in der Ludwigstraße in Hagenbach aufzubrechen, dauern die Ermittlungen weiter an. Nach aktuellem Kenntnisstand beobachteten mehrere Zeugen, dass drei vermummte, dunkel gekleidete Personen versuchten, den Geldausgabeautomaten mit einem Werkzeug aufzubrechen. Als die Männer die Zeugen bemerkten, flüchteten sie in einem hellen Kombi mit französischem Kennzeichen in Richtung französischer Grenze. Sie konnten im Rahmen der Fahndungsmaßnahmen nicht mehr festgestellt werden. Der Geldausgabeautomat wurde durch den Aufbruchversuch leicht beschädigt.

Es werden weitere Zeugen gesucht, die Angaben zu der Tat und dem Fluchtfahrzeug machen können. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell