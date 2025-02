Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Versuchte Sprengung eines Geldausgabeautomaten - 1. Nachtrag

Hagenbach (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 06.02.2025, https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/117696/5965032

Nachdem am frühen Donnerstagmorgen (06.02.2025), gegen 05:26 Uhr, unbekannte Täter versucht hatten, einen mobilen Geldautomaten in der Ludwigstraße in Hagenbach aufzubrechen, hat die Kriminalpolizei in Ludwigshafen die Ermittlungen aufgenommen. Da der Verdacht bestand, dass die Täter geplant hatten, den Automaten zu sprengen, wurde der Tatort durch Experten des Landeskriminalamts auf Sprengstoffreste untersucht. Hierbei wurde kein Sprengstoff aufgefunden. Die eingerichtete Absperrung wurden gegen 10 Uhr aufgehoben.

Es werden nun Zeugen gesucht, die die Tat beobachtet haben. Die Ermittlungen der Kriminalpolizei Ludwigshafen dauern weiter an. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621 963- 23312 oder per E-Mail KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de entgegen.

