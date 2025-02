POL-PPRP: Sprengung eines Geldausgabeautomaten

Ludwigshafen (ots) - Am Montagmittag (03.02.2025, gegen 11:15 Uhr) wurde ein 74-Jährger auf dem Ludwigsplatz von einem Unbekannten angesprochen. Der 74-Jährige saß in seinem geparkten Auto, als der Mann an seine Autoscheibe klopfte. Zuerst fragte der Unbekannte, ob der Senior ihm 50 Cent geben könne. Als er dies verneinte, fragte der Mann nach dem Weg und hielt eine Straßenkarte in das Auto des 74-Jährigen. Durch ...

