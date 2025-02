POL-PPRP: Dieseldiebstahl - Zeugen gesucht

Grünstadt (ots) - Gemeinsame Pressemitteilung des Amtsgerichts Grünstadt und des Polizeipräsidiums Rheinpfalz Nachdem eine damals 26-Jährige am 28.01.2024 während eines Einsatzes in Grünstadt die eingesetzten Polizeibeamten mehrfach beleidigte, erließ das Amtsgericht Grünstadt nun einen Strafbefehl mit einer Geldstrafe in Höhe von insgesamt 600 Euro. Situationen wie diese begleiten unsere Kolleginnen und Kollegen ...

