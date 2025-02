POL-PPRP: Geldstrafe nach Beleidigung

Ludwigshafen (ots) - Am Montag, 03.02.2025 gegen 15 Uhr, klingelten zwei Männer bei einer 32-Jährigen in der Kanalstraße. Sie gaben vor, ihr einen Stromtarif der eines Energieversorgers in Ludwigshafen verkaufen zu wollen. Da die beiden Männer ihr verdächtig vorkamen, ließ die Frau sie nicht in ihre Wohnung und ging auf keines der Angebote ein. Als die Ludwigshafenerin beobachtete, wie die Männer bei ihren Nachbarn ...

