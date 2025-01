Polizei Düsseldorf

POL-D: Meldung der Autobahnpolizei - Schwerer Verkehrsunfall auf der A 3 bei Hamminkeln - Mehrere Schwerverletzte - Eine Person schwebt in Lebensgefahr - Verkehrsunfallaufnahmeteam im Einsatz

Düsseldorf (ots)

Unfallzeit: Samstag, 25. Januar 2025, 00:53 Uhr

Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Nacht von Freitag auf Samstag auf der A 3 bei Hamminkeln, wurde ein Fahrzeuginsasse eingeklemmt und lebensgefährlich verletzt. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams sicherten die Spuren.

Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen fuhr ein 30-jähriger Niederländer mit seinem Ford Fiesta auf dem linken Fahrstreifen der A 3 in Fahrtrichtung Köln. Das Fahrzeug war mit insgesamt drei Personen besetzt. In Höhe von Hamminkeln, am Rastplatz Kranekamp, verlor der Fahrer, vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit, die Kontrolle über seinen Pkw, touchierte die Mittelschutzplanke, prallte von dieser ab und kam nach mehreren Drehungen auf der Fahrbahn schwer beschädigt zum Stehen. Kurz dahinter fuhr ein 56-jähriger Niederländer mit seinem Peugeot Expert Transporter auf dem rechten Fahrstreifen, konnte den Ford noch auf der Fahrbahn stehend wahrnehmen, jedoch einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Beifahrer des Ford, ein 24-jähriger Niederländer, wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste durch Aufschneiden des Fahrzeugdaches geborgen werden. Er erlitt lebensgefährliche Verletzungen. Der Fahrer und ein weiterer Insasse des Fords, ein 28-jähriger Niederländer, wurden schwer verletzt in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Fahrer des Transporters wurde leicht, die Beifahrerin, eine 55-jährige Niederländerin, schwer verletzt. Sie wurden ebenfalls in Krankenhäuser gebracht. Die Spezialisten des Verkehrsunfallaufnahmeteams übernahmen die Unfallaufnahme. Die Fahrbahn Richtung Köln wurde bis kurz nach 12:00 Uhr voll gesperrt. Der nachfolgende Verkehr konnte nach Erstversorgung der Verletzten über den Rastplatz Kranekamp geleitet werden. Während der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer des Ford seinen Pkw unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln geführt hatte. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizei Düsseldorf, übermittelt durch news aktuell